Der Weihnachtsmann traf sich mit LIKs in Hohenleuben

Den im März gegründeten gemeinnützigen Verein „Leimsche Initiative zur Kinder- und Jugendförderung e.V.“ aus Hohenleuben gelang diese kleine Überraschung dank der großzügigen Spendenbereitschaft zur Vorbereitung des Weihnachtsmarktes Ende November.Hier hatten sich viele engagierte Privatleute, Vereinsmitglieder und Unternehmen wie Beispielsweise das Forstunternehmen Sebastian Prediger durch Sachspenden oder tatkräftige Hilfe mit eingebracht. Selbst am Tag des Weihnachtsmarktes war die Spendenbereitschaft und das entgegengebrachte Interesse an dem neuen Verein groß. Die Einnahmen der liebevoll selbst hergestellten Weihnachtsdekorationen fließen zu 100 Prozent in die Kinder- und Jugendarbeit.Auch die Firma Gala Bau und Service GbR aus Zeulenroda unterstütze „LIKs“ (Leimsche Initiative zur Kinder- und Jugendförderung e.V.) bei der Umsetzung der Idee ein „Rentier- Mobil“ für den Hohenleubener Weihnachtsmanns zu gestalten mit der kostenlosen Bereitstellung eines Transporters.Um die Vorweihnachtszeit für die Grundschüler noch schöner zu gestalten, finanzierte „LIks“ mit freundlicher Unterstützung der ortsansässigen Bäckerei & Konditorei Thomas Grünert und in Zusammenarbeit mit dem Weihnachtsmann, die kleine aber doch sehr aufregende Überraschung in der Grundschule Hohenleuben.Möchten auch Sie helfen? Mit weniger als 1 Euro pro Monat für eine Mitgliedschaft, können Sie „LIKS“ und somit die Kinder und Jugendlichen in Ihrer Umgebung unterstützen. Alle wichtigen Informationen finden Sie im Internet unter www.liks-ev.de.