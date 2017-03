Dieter Bellmann mit "Arztgeschichten" am 26. März in der Vogtlandhalle Greiz

Dieter Bellmann - „Arztgeschichten“ - musikalische Begleitung: Frank Fröhlich

am 26. März 2017 um 16.00 Uhr in der Vogtlandhalle Greiz





Mit dieser Veranstaltung laden wir Sie zu einem Streifzug durch die Welt der „Männer in den weißen Kitteln“.

Dieter Bellmann, deutschlandweit bestens bekannt durch seine Darstellung als Professor Simoni der Serie „In aller Freundschaft“ ist dafür bestens prädistiniert.

In Verbindung mit den überraschenden Kompositionen (Das haben Sie so bisher weder gehört noch gesehen...) des Konzertgitarristen Frank Fröhlich entstand ein musikalisch-literarisches Hör-Erlebnis ersten Ranges.

Der berühmteste Fernseharzt Deutshlands kommt zur Visite in die Vogtlandhalle Greiz.

Hier liest er nun Arztgeschichten von Michail Bulgakow, Wilhelm Busch, Anton Tschechow u.a.

Die sonore Sprechstimme des Schauspielers ist heute durch unzählige Hörspiele und Synchronisierungen einem Millionenpublikum bekannt.



Und man kann auch davon ausgehen, dass Dieter Bellmann seinen reichen Fundus an Arztwitzen öffnet und das Publikum damit in Stimmung bringt.



Tickets für diese Veranstaltung gibt es im Vorverkauf in der Vogtlandhalle Greiz unter Tel. 03661/62880 und in der Tourist-Information Greiz.