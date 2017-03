Ein guter Jahrgang: Metall- und SHK-Gesellen freigesprochen

Sechs junge Metallhandwerker – vier Metallbauer/Konstruktionstechniker und zwei Feinwerkmechaniker/Maschinenbauer – sowie zwei frischgebackene SHK-Anlagenmechaniker haben Anfang des Jahres ihre Gesellenprüfungen bestanden.

Zur Gesellenfreisprechung hatte die Innung des Schlosser- und Schmiedehandwerks Greiz, Zeulenroda, Schleiz, Bad Lobenstein am Freitag, 24. März, in den Gasthof Drei Schwanen nach Wildetaube eingeladen, wo sie diesen feierlichen Akt mit der Übergabe der Gesellenbriefe traditionell gemeinsam mit der Reußischen Innung der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (SHK) durchführte."Sie haben in Ihrer Ausbildung das Handwerkszeug für Ihr Berufsleben erlernt", begrüßte die Geschäftsführerin der Kreishandwerkerschaft Zeulenroda, Stefanie Fischer, die Metallhandwerker und SHK-Mechaniker. Sie dankte den Ausbildungsbetrieben, die die jungen Leute in den Start in ihr Berufsleben begleitet haben, und den Lehrkräften für die Vermittlung des theoretischen Rüstzeugs. Alle sechs Metallbauer- und Feinwerkmechaniker-Azubis und die zwei SHK-Auszubildenden, die zu den Prüfungen zugelassen waren, hatten ihre Prüfungen im Februar bestanden."Es war ein guter Jahrgang, besser als manche zuvor", lobten die Obermeister Hermann Werler (Metall) und Alfred Müller (SHK) unisono die Absolventen, von denen leider nicht alle zu der Feierstunde kommen konnten."Meine beiden Schützlinge haben die Montageaufgaben zur praktischen Prüfung mit Bravour gelöst", freute sich Obermeister Müller. Die SHK-Anlagenmechaniker Hannes Kanis und Eric Walter mussten ihre praktischen Fertigkeiten im Bildungszentrum Zeulenroda (BTZ) der Handwerkskammer unter Beweis stellen. Hier fertigten sie im zeitlichen Rahmen von 14 Stunden eine komplette Rohrinstallation, wie sie einem Kundenwunsch entsprechen könnte.Die Absolventen der Berufe Metallbauer in der Fachrichtung Konstruktionstechnik und Feinwerkmechaniker mit Schwerpunkt Maschinenbau absolvierten ihre praktische Prüfung in der Lehrwerkstatt der AWT Greiz, wo die Metallbauer innerhalb von elf Stunden nach einer vorgegebenen Zeichnung aus Halbzeugen und Normteilen einen Schwenktisch und die Feinwerkmechaniker im gleichen Zeitlimit einen Greifer für eine pneumatische Fertigungslinie zu bauen hatten.Zur Gesellenfreisprechung empfahlen die Obermeister den Jung-Gesellen, sich stets weiter zu qualifizieren: "Nutzen Sie die Karrieremöglichkeiten!"Den Metallhandwerkern mit den besten Prüfungsergebnissen übergaben Rico Pellmannom vom Versorgungswerk des Handwerks, der Signal Iduna, und Dieter Hoffmann von der Innungskrankenkasse zu ihren Gesellenbriefen und Zeugnissen noch Geld- und Sachprämien.• Feinwerkmechaniker: Johannes Sadewasser. Ausbildungsbetrieb: Metallverarbeitung Göhring in Tanna-Schilbach• Metallbauer: Kevin Teicher. Ausbildungsbetrieb: Metallbau Mario Hoffmann in Tegau• Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik: Hannes Kanis, Heizung - Sanitär Holger Kanis in Mohlsdorf