Einladung zur Seniorenweihnachtsfeier

Alle Seniorinnen und Senioren aus Bernsgrün, Schönbrunn und Frotschau sind herzlich zur Weihnachtsfeier am Samstag, 3. Dezember 2016, 14.30 Uhr, in den Kultursaal des Bürgerhauses „Zum Roß“ eingeladen. Bei Kaffee und Stollen und einem weihnachtlichen Programm soll in die schöne Advents- und Weihnachtszeit eingestimmt werden.