"Expedition Nepal" - Diashow am 8. Januar in der Vogtlandhalle Greiz

„Expedition Nepal“ - Diashow von Ralf Schwan

am 8. Januar 2017 um 16.00 Uhr in der Vogtlandhalle Greiz



Ein Traumziel vieler Bergsteiger und Trekkingfreunde!

Das ultimative Berg- und Natureldorado!

Doch Nepal hat unendlich viel mehr zu bieten. Einzigartige kulturelle Schätze, Königsstädte mit ihren Palästen und Tempelanlagen, eine Vielzahl an Religionen und Glaubensrichtungen, tiefgläubigeMenschen, welche auf engstem Raum friedlich miteinander leben, heilige Orte, einsame, schwer zugängliche Dörfer, und, und, und...



Nepal, ein Land und Abenteuer mit vielen Facetten.

Begleiten Sie Ralf Schwan auf eine Zeitreise durch Kathmandu, lassen Sie sich von den Königsstädten Bhaktapur und Latipur und deren Tempeln und Palästen verzaubern.

Erleben Sie eindrucksvolle Relikte einer alten Kultur und gehen Sie mit auf eine Expedition in den äußersten Nordosten Nepals, in das Gebiet des Kangchendzöngas, dem dritthöchsten Berg unseres Planeten mit 8586m Höhe, welcher erst seit wenigen Jahren für die Öffentlichkeit zugänglich ist.



In ca. 90 Minuten berichtet Ralf Schwan in seiner Multivisionsshow von einer Reise durch eines der ärmsten Länder der Erde und deren einfache, freundliche und religiöse Menschen sowie über faszinierende Kulturen und ein Land von atemberaubender Schönheit, geprägt von Naturgewalten.



Lassen Sie sich von der grandiosen Bergwelt des Himalaya gefangen nehmen!



Tickets für diesen Vortrag gibt es im Vorverkauf in der Vogtlandhalle Greiz unter Tel. 03661/62880 und in der Tourist-Information Greiz.