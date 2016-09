Großes Oktoberfest mit den "Dorf Ox`n" in der Vogtlandhalle Greiz

Großes Oktoberfest mit der Stimmungsband „Dorf Oxn“am 8. Oktober 2016 um 20.00 Uhr in der Vogtlandhalle GreizAm 8. Oktober ist es wieder soweit – die Bestuhlung des Großen Saales in der Vogtlandhalle Greiz muss den rustikalen Brauereigarnituren weichen, um das entsprechende Ambiente für ein zünftiges Oktoberfest zu schaffen. Alle, die in den letzten Jahren bereits beim Oktoberfest dabei waren, wissen, dass jedesmal hochkarätige Stimmungsbands vor Ort in der Vogtlandhalle sind und von Beginn der Veranstaltung für ausgelassene Stimmung sorgen. In diesem Jahr sind es die „Dorf-Oxn“, die sich ein Stelldichein geben und sich bereits auf ihre Besucher freuen!Die Dorf-Oxn sind Profimusiker und wissen deshalb genau, was beim Publikum ankommt. Egal ob als Trio mit Reini, Ed und Coco – oder als Quartett mit der Sängerin Alex. Sie bekommen eine unverwechselbare Qualität in Sachen Musik und Entertainment.Was macht das Erfolgsgeheimnis der Dorf-Oxn aus?Diese eigenständige, publikumsnahe Band präsentiert Ihnen eine Bandbreite von Musikrichtungen, die von volkstümlicher- über Pop- bis Rockmusik reicht. Das musikalische Niveau der Dorf-Oxn ist unglaublich hoch und wird auch Sie begeistern! Bei ihnen ist jeder Ton 100% live.Die 4 Top-Musiker sind die Garanten für den Erfolg eines jeden Festzelt- und Galaprogramms.Sie bereiten Ihnen einen unvergesslichen Abend, an dem das Publikum voll auf seine Kosten kommt.Natürlich wird auch der traditionelle Faßbieranstich nicht fehlen und die Gastronomie stellt sich mit oktoberfesttypischen Speisen (und natürlich auch Getränken) auf die Veranstaltung ein.Tickets für diese Veranstaltung gibt es im Vorverkauf in der Vogtlandhalle Greiz unter Tel. 03661/62880.