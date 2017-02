Happy Birthday, Jenny Hempel

Heute feiert Niederböhmersdorfs älteste Bewohnerin ihren 95. Geburtstag. Fast ein ganzes Jahrhundert hat Jenny Hempel die Geschicke des Dorfes miterlebt und aufgeschrieben.

Keiner weiß so viel zu erzählen. Gern trug Jenny

Hempel dem gespannt lauschenden Publikum ihre Memoiren zuletzt auf dem Heimatfest vor. Und da weder geschichtliche noch persönliche Schicksalsschläge ihr den Frohsinn nehmen konnten, sind diese Berichte immer pointenreich bestückt. Auch im Alltag trägt Jenny Hempel immer ein Lächeln auf den Lippen und gibt Fragenden bereitwillig Auskunft, wenn mal wieder Fotos aufgetaucht sind, deren abgebildete Personen niemand mehr kennt.So ist es nicht verwunderlich, dass sich bereits am Vormittag die Gratulanten die Klinke in die Hand gaben. Es wurde erzählt und gelacht und vor allem in alten Erinnerungen geschwelgt.