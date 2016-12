Heiligabend-Musik auf dem Dorfplatz in Irchwitz

Das weihnachtliche Bläserkonzert am Heiligabend in Greiz-Irchwitz hat schon Tradition. Und so findet das vom Bauzentrum der Gebrüder Löffler organisierte und gesponserte Event auch dieses Jahr am 24. Dezember statt.

Ab 15 Uhr werden Hasso Geipel und seine Old-Time-Bläsergruppe aufspielen und Hunderte zum Irchwitzer Dorfplatz pilgeren, um den weihnachtlichen Klängen zu lauschen. Dazu gibt es Glühwein und Leckereien, Fettbemmen sowie angeregte Gespräche in friedvoller Atmosphäre.Die Heiligabendmusik lädt bereits das achte Mal zur Einstimmung auf das Fest nach Greiz-Irchwitz ein. Zum ersten Mal wird sich am Sonnabendnachmittag auch ein Kinderkarussell drehen. „Wir präsentieren dieses musikalisch-besinnliche Event als Dankeschön für unsere Kundschaft und alle Anwohner“, laden Karl-Heinz und Joachim Löffler ein.