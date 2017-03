Im Wiener-Walzer-Schritt ins Bio-Seehotel Zeulenroda: Michaela Schmeißer und ihre 111 Jahre alte Tanzschule

Als Michaela Schmeißers Urgroßeltern vor 111 Jahren die Tanzschule in Zeulenroda gründeten, zogen sie winters wie sommers über Land, um die Menschen tanzen zu lehren. Erst spätabends kehrten sie aus Auma und anderen Ortschaften zurück – manchmal mit erfrorenen Zehen.

Da hat es Michaela Schmeißer – die vierte Generation nach den Gründern – heute einfacher: Die Menschen finden den Weg zu ihr, wiegen sich im verspiegelten Saal im Wiener-Walzer-Schritt oder legen einen flotten Rock’n’Roll auf das 90 Jahre alte Parkett. Gemeinsam mit der agilen Tanzlehrerin hat AA-Redakteurin Jana Scheiding einige Zahlen und Fakten aus 111 Jahren zusammengetragen.Jahre alt ist die Tanzschule der Familie Schmeißer aus Zeulenroda. Gegründet wurde sievon Albin Könitzer. Michaela Schmeißer betreibt sie inGeneration.Bälle hat sie seit Übernahme der Schule vorJahren organisiert, rundTanzschüler unterrichtet.Ballkleider hat sie seit ihrem Dienstantritt angeschafft.Partnerschaften mit Kindern gingen aus den Tanzkursen hervor.Walzerarten - der langsame und der Wiener Walzer - sind landläufig bekannt. Es gibt aber noch andere Stile und Abweichungen.Tänze können Paare in Schmeißers Tanzschule erlernen - von Standard bis Latein, Rock'n'Roll und moderne Tänze.Stunden Unterricht erteilt die Tanzlehrerin jeden Sonntag inKursen.Gruppen insgesamt betreut sie aktuell.Quadratmeter groß ist der Saal der Tanzschule. Der Parkettfußboden aus echter Buche wurde vorJahren eingebaut und lediglich ausgebessert, nicht gewechselt.Abschlussfotos finden sich in den Alben von Michaela Schmeißer. Einige aus der Zeit der Großeltern und Urgroßeltern gingen verloren.Generationen brachten sich in die Tanzschule ein,davon leben noch.Jahre zogen die Urgroßeltern über Land, um den Menschen das Tanzen beizubringen, bevor siedas Schulgebäude in der Speichergasse eröffneten.Jahre dauerte die Ausbildung von Michaela Schmeißer in Leipzig.lernte sie in Königstein im Taunus das Know How, das sie für ihre Arbeit benötigte.ist der jüngste Tänzer,die älteste Tänzerin.feiert Michaela Schmeißer ihrDienstjubiläum und organisiert denBall im Bio-Seehotel, woPaare Walzer tanzen werden.18. März, 19 Uhr, Bio-Seehotel Zeulenroda: Walzergala zum 111. Jubiläum der Tanzschule Schmeißer. Wer Interesse hat, mitzutanzen, kann sich noch melden.