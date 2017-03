"Inspiration Marokko" - Diashow von Annett & Michael Rischer am 19. März in der Vogtlandhalle Greiz

„Inspiration Marokko“ - Berber, Souks und Königsstädte

Multivisionsshow von Annett & Michael Rischer

am 19. März 2017 um 16.00 Uhr in der Vogtlandhalle Greiz



Rund 4.500 Kilometer führt Sie die Rundreise durch ein faszinierendes Land Nordafrikas. In der quirligen Metropole Marrakesch bestimmen die Wohlgerüche des Souks und Zeugen der langen Geschichte das Bild.

Die alte Römerstadt Volubulis und die Königsstädte Meknes und Fes sind faszinierende Stationen, bevor im Süden die großen Sanddünen der Sahara eine pittoreske Szenerie formen.

Entlang der Straße der Kasbahs geht es in due schroffen Dades und Todra.

Um Quarzazate produzieren heute Kameraleute große Kinofilme, die Kulissen stehen noch. Von hier läd das Draatal zum Entdecken ein, bevor es nach Tarandout geht.

Über die sicher schönste Gegend Marokkos rund um Tafraoute führt die Tour zu den Speicherburgen bei Amtoudi, bevor in Essaouira die Reise endet.

Lassen Sie sich inspirieren von der Märchenwelt Marokkos.



Tickets für diesen Vortrag gibt es im Vorverkauf in der Vogtlandhalle Greiz unter Tel. 03661/62880 und in der Tourist-Information Greiz.