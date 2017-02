Jetzt wird's laut: Die Marktschreier kommen

Wurst, Käse oder Nudel



Die Marktschreier kommen nach Zeulenroda und schreien von Freitag bis Samstag um die Wette und die Gunst der Besucher.



Am Freitag, dem 10. sowie am Samstag, dem 11.Februar 2017 gastieren jeweils von 9 bis 18 Uhr die Marktschreier auf dem Zeulenrodaer Markt.



Dass die Marktschreier laut sind, gehört dazu und wird von den Besuchern auch schon erwartet. Denn gerade dieses ist es, was der Veranstaltung den besonderen Kick gibt.

Fliegende Würste gehören dazu

Zahlreiche Stände locken Marktplatz. Nicht nur Wurst, Käse, Fisch oder Blumen Händler sind dabei, sondern auch zahlreiche weitere Händler bieten eine große Auswahl an Textilien, Lebensmitteln, Haushaltsartikeln und vielem mehr an.



Ein kleiner Markt mit attraktiven Angeboten rundet diesen Saisonstart ab.