Kindersachenbasar Vogtlandhalle Greiz

Wir laden ganz herzlich zu unserem Kindersachenbasar ein!



Am 05.11.2016 von 10.00 - 14.00 Uhr (ab 9.30 Uhr für Schwangere) können Sie gut erhaltene und saubere Herbst- und Winterbekleidung (Gr. 50-170), Spielzeug, Spiele, Bücher, Schuhe, Fahrräder, Kindersitze, Kinderwagen uvm. käuflich erwerben.



An über 55 Tischen haben Sie eine große Auswahl zum Stöbern!



Kommen Sie vorbei und ergattern Sie Schnäppchen!



Wo? Vogtlandhalle Greiz im Foyer, Carolinenstr. 15



Kuchen und belegte Brötchen werden auch angeboten.



Für interessierte Anbieter:

Tischbestellungen nur am 17.10.16 ab 19 Uhr unter 0176-788 379 37 bis alle Tische vergeben sind (keine Anmeldung über Mailbox oder SMS, kein Rückruf). Tischgebühr beträgt 6 Euro pro Tisch.