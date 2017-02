Klassische Vornamen für Babys bei Eltern beliebt

Im Greizer Krankenhaus wurden Charlotte Johanna, Moritz, Paul, Tom, Lea Marie und Alfred geboren. Freude bei Daniela Dehmlow und Stefan aus Zeulenroda, als am 20. Februar um 8.17 Uhr Charlotte Johanna (3200g , 50cm) als 2. Kind der Familie das Licht der Welt erblickte. Ihren Sohn Moritz brachte Mareen Richter aus Greiz am 21.02. um 4.45 Uhr (3970g, 53 cm) zur Welt. Bei Jessica Ernst und Ronald wurde die Geburt von Paul am 20.02. um 20.56 Uhr (3860g, 55cm) mit Freude in Zeulenroda vernommen. Einem kleinen Tom brachte die Greizerin Antje Hegermann am 20.02 um 15.29 Uhr (3470g, 51cm) als erstes Kind zur Welt. Im Greizer Ortsteil Reinsdorf löste die Geburt von Lea Marie am 16.02 um 13.09 Uhr (2490g, 45 cm) bei den jungen Eltern Katharina Jahn und Stefan Glückseligkeit aus. Für eine echte Überraschung sorgte Maria Gutheil aus Berga, sie brachte ihren Sohn Alfred (2620g, 47 cm) am 15.02. um 7.30 Uhr, am Geburtstag des frisch gebackenen Papa Nico zur Welt.