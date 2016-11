MANTASTIC SixxPaxx am 18. November - Vogtlandhalle Greiz

MANTASTIC SixxPaxx am 18. November 2016 um 20.00 Uhr in der Vogtlandhalle Greiz

10 Männer mit 10 Träumen mit Marc Terenzi



Erneut wird es heiß in Deutschlands Stadthallen. Nach ihrer ersten erfolgreichen Deutschlandtour kommen die Mantastic SIXXPAXX wieder auf Tour durch Europa. In diesem Jahr nochmals mit dabei Ex-Boybandschnuckel und Sänger Marc Terenzi. Bereits 2015/16 konnten sie gemeinsam mehr als 10.000 Frauen begeistern. Nun lassen sie unter dem Motto „10 Men – 10 Dreams“ europaweit in über 100 Städten Frauenherzen schmelzen.



SIXXPAXX – das bedeutet zehn Männer, die sich nicht nur ausziehen können. Frauen erwartet ein Spektakel aus Erotik, Tanz, Gesang, Akrobatik und jeder Menge Charme und Sexappeal.

Besucherinnen können sich auf das erotische Highlight des Jahres freuen, bei dem sie ihren Verstand während der heißen Performance der SIXXPAXX verlieren werden.

„Wenn Frauen mit ihren Freundinnen zu uns in die Show kommen, sollen sie sich auf Händen getragen fühlen, ihre Fantasie spielen lassen und einmal den Alltag vergessen“, sagt SIXXPAXX-Kopf David Farell. Die Mantastic SIXXPAXX haben zusammen mit ihrem Tänzer und Choreographen Kenneth Lamar eine brandneue Show entwickelt, bei der der Fantasie keine Grenzen gesetzt werden und sie zum Leben erweckt wird. Die sexy Tänzer wissen mit jeder Bewegung, wie sie ihr Publikum überraschen, begeistern und zum Kreischen bringen können. Dabei begeistern sie mit viel Professionalität, Ästhetik, Charme und erstklassigem Entertainment. Natürlich lebt diese Show von nackter Haut und erotischen Anspielungen, aber die SIXXPAXX verstehen es auch, sich perfekt zur Musik zu bewegen, ihre akrobatischen Elemente sitzen hundertprozentig und auch ihr musikalisches Können trägt zu einer exzellenten Show bei.



„Ob zukünftige Bräute, Geburtstagskinder, beste Freundinnen oder frisch Geschiedene – wir wissen, wie wir den Frauen den Kopf verdrehen und sie reihenweise vor Begeisterung von ihren Stühlen reißen können“, beschreibt Bastian Maan, Gründungsmitglied der SIXXPAXX, die Show.



Die SixxPaxx zeigen euch auf atemberaubende Weise wie ihre Träume wahr werden.

Heiße Momente, akrobatisch tänzerische Höchstleistungen und prickelnde Erotik ist vorprogrammiert!

Erlebt die neue Show der angesagtesten Männer, die Europa zu bieten hat und geratet selber für eine Nacht ins Träumen!



Tickets für diese Veranstaltung gibt es im Vorverkauf in der Vogtlandhalle Greiz unter Tel. 03661/62880 und in der Tourist-Information Greiz.