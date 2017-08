Mit einem Teddy das Ungewisse verarbeiten

Am vergangenen Samstag erhielt die Greizer Rettungsambulanz Sommerfeld und Fritzsche über Sponsoren von der Deutschen Teddy-Stiftung 120 kleine Teddys als Unterstützung für die Helfer im Rettungswagen, wenn Kleinkinder zur Behandlung ins Krankenhaus transportiert werden oder an einem Unfall beteiligt sind. Die Stofftiere werden in den Rettungsfahrzeugen deponiert. „Im Notfallgeschehen können sie über den ersten Schock, über Schmerzen oder Angst hinweg helfen und bei der Verarbeitung des Geschehens unterstützend wirken“, weiß die ehrenamtliche Botschafterin von der Deutschen Teddy-Stiftung, Cornelia Remde.An 600 Standorten wurden bereits über 235500 Teddys in Deutschland verteilt. Nachdem bereits die ersten Trostbären von der Polizei in Greiz 2013 verteilt wurden, freut sich Wachleiter Andrè Zippel, dass durch seine Initiative die Trostspender an Bord der Greizer Rettungsfahrzeuge sind.Die Kinder dürfen den Teddy natürlich behalten. „Zum Glück haben wir nicht täglich Kinder im Rettungsfahrzeug“ betont Frank Sommerfeld, Geschäftsführer der Rettungsambulanz, „wir fahren zwischen 2000 bis 2500 Rettungseinsätze im Jahr. Davon sind nur 1 Prozent Kinder beteiligt. Trotzdem sei der Bedarf der Trostspender vorhanden, denn auch für ältere Menschen, etwa mit Demenz, wird das Ertasten des Plüschbären als angenehm empfunden“. Wichtig dabei sei die direkte Ablenkung von den lauten Sirenen, die Ungewissheit, der Schmerzen, Verminderung von Angst, einfach etwas Trost schenken.Die Tröster-Teddys spendete das Autohaus Horlbeck, die Live Star Intensiv- und Hauskrankenpflege und Express Design, „eine sehr sinnvolle Spende“ betonte Sandra Witkiewicz vom Autohaus.