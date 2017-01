Mit einer Speichelprobe Leben retten: Typisierungsaktion in Zeulenroda

Junge und gesunde Menschen zwischen 18 und 55 Jahren können sich am 11. Februar im Waikiki Zeulenroda mittels Wattestäbchen als Stammzellspender und Lebensretter für Menschen mit Leukämie typisieren zu lassen.

Alle 45 Minuten erkrankt in Deutschland ein Mensch an Leukämie (Blutkrebs), teilt die Deutsche Stammzellenspenderdatei (DSD) mit. Die gemeinnützige Gesellschaft mit Sitz in Dessau, die sich für leukämiekranke Menschen einsetzt, ist täglich unterwegs, um noch mehr Lebensretter zu registrieren und zu typisieren. Am Samstag, 11. Februar, macht die DSD in der Zeulenrodaer Badewelt Waikiki Station.In der Zeit zwischen 10 bis 16 Uhr können sich Menschen typisieren lassen, als ersten Schritt auf dem Weg zum Stammzellenspender. Registrieren lassen kann sich jeder, der zwischen 17 und 55 Jahren alt und gesund ist. "Nach kurzer Aufklärung muss ein Spender schriftlich sein Einverständnis zur Speichelprobe und Registrierung seiner Daten erteilen. Aus einem Abstrich der Wangenschleimhaut werden die Gewebemerkmale des Spenders im Labor bestimmt und bei der Spenderdatei gespeichert", informiert die DSD.Schon 2015 hatte der damals 19-jährige Maschinenbau-Student Jonas Krüpfganß aus Zeulenroda mit seiner Stammzellenspende wohl ein Menschenleben gerettet. Sein genetischer Zwilling war nur drei Jahre älter als er und kam aus der Slowakei. Krüpfganß hatte sich erst ein Jahr zuvor typisieren lassen – beim Weidatalmarathon war er auf die Aktion gestoßen und wurde 2014 von Mitarbeiterinnen der Deutschen Stammzellspenderdatei typisiert. In diesem Jahr wird der Zeulenrodaer nähere Angaben über den Leukämiepatienten erfahren.Junge Menschen zwischen 18 und 40 Jahren sind aus medizinischer Sicht am besten als Stammzell- bzw. Knochenmarkspender geeignet. Diese Zielgruppe ist häufig aber nicht in der Lage, die Kosten für die eigene Typisierung zu übernehmen. Deshalb ist die Deutsche Stammzellenspenderdatei auf Geldspenden von privaten Personen und Unternehmen angewiesen. Denn die Typisierung jedes neuen potentiellen Stammzellspenders verursacht 40 Euro Laborkosten (HLA-Typisierung). Diese Kosten werden nicht von den Krankenkassen übernommen."Helfen Sie uns, indem Sie mit Ihrer Geldspende die Registrierung von potentiellen Lebensrettern ermöglichen", ruft die Deutsche Stammzellenspenderdatei auf: "Mit Ihrer Hilfe erhalten noch mehr Leukämie- und Blutkrebspatienten eine neue Chance auf Leben!"