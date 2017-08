Oktoberfest mit der "Münchner Zwietracht" am 14. Oktober in der Vogtlandhalle Greiz

Großes Oktoberfest mit der „Münchner Zwietracht“

am 14. Oktober 2017 ab 19.00 Uhr in der Vogtlandhalle Greiz





Für das Oktoberfest mit der „Münchner Zwietracht“ am 14. Oktober wird die Vogtlandhalle das Ambiente des Großen Saales verändern. Die normale Veranstaltungsbestuhlung wird der rustikalen Biertischgarnitur weichen, denn schließlich soll das Oktoberfest so authentisch wie möglich der „Wies´n“ angepasst sein. Von Anfang an wird eine tolle Bierzeltatmosphäre herrschen, wozu natürlich auch der traditionelle Fassbieranstich gehört.

Selbstverständlich ist zu dieser Veranstaltung jeder gern gesehen, der sich spontan entscheidet, sich ins Oktoberfestgetümmel zu stürzen. Erwünscht wäre allerdings ein kurzer Anruf unter 03661/62880, um die Organisation leichter zu gestalten.



Die „Münchner Zwietracht“ als populärste Party- und Oktoberfestband der Welt wird ihr übriges tun, um die Stimmung aufzuheizen. Ihre Bühnenshow verspricht Stimmung pur und ist Garant für einen ausgelassenen Abend.

Die Gastronomie stellt sich mit oktoberfesttypischen Speisen und Getränken auf die Party ein.



Tickets für diese Veranstaltung gibt es im Vorverkauf in der Vogtlandhalle Greiz unter Tel. 03661/62880 und in der Tourist-Information Greiz.