O’zapft wird in Röthenbach - Oktoberfest am 22. Oktober 2016

Dass die „Röthenbacher“ feiern können beweisen sie wieder am 22.10.16 im Bürgerhaus, wenn der örtliche Feuerwehrverein für 19.30 Uhr zu kulinarischen Schmankerln und Livemusik einlädt.

Für den Schwung auf der Tanzfläche sorgt die „Little BigBand“ der Straßberger Musikanten und an das leibliche Wohl ist u.a. mit Obatzda, Weißwurst und Spanferkel bedacht. Der Bogen spannt sich also von gewohnt heimatlich zu traditionell bayrisch, wobei natürlich auch die typischen Maßkrüge nicht fehlen. Hunger, Durst und Tanzeslust mitzubringen, ist also eine gute Voraussetzung für den feucht-fröhlichen Abend.Das Platzangebot im Bürgerhaus ist begrenzt, so dass man sich besser schon Karten reservieren sollte.Tel. 037606 35579