Rekordbeteiligung beim Zeulenrodaer Weihnachtsgewinnspiel

Glücksfee Anika hat aus den Weihnachts-Gewinnspielteilnehmern des Allgemeinen Anzeigers die drei Gewinner gezogen.

Die Gewinner von je einem Einkaufsgutschein sind:, Windmühlenstraße 17, 07937 Zeulenroda-Triebes (50 Euro);, Im Weinberge 9, 07381 Nimritz (25 Euro);, Untere Buchenreihe 4, 07937 Zeulenroda-Triebes (15 Euro).Die Gewinnerinnen können die Gutscheine bis zum 29. Dezember 2016 Montag bis Freitag in der Zeit von 9 bis 16 Uhr beim Allgemeinen Anzeiger, Schopper Straße 1-5, in Zeulenroda abholen und anschließend in allen Geschäften der Interessengemeinschaft „Zeulenroda erleben!“ e.V. (IGZR) einlösen.An dem Weihnachtsgewinnspiel nahmen 165 Leserinnen und Leser teil, davon 21 per E-Mail - soviel wie noch nie zuvor!