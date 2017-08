Renngespanne als Modell

Die Renngespanne oder Rennwagen aus der Hand des Greizer Modellbauers Bernd Golle als Einzelanfertigung sind immer etwas Besonderes und gefragtes Sammelobjekt für viele aktive Motorsportler. Wer hat schon seine eigene Sportmaschine im verkleinerten Maßstab 1:18 und in Vitrine auf seinem Schreibtisch in der heimischen Erinnerungssammlung der vielen Rennen stehen?

Die Modelle erweckt Golle nach eigenen Fotos und selbst oder bereitgestellten Zeichnungen und Fotos zum stillen Leben. Viele Stunden Arbeit, Einfallsreichtum und langjährige Erfahrung im vorbildgetreuen Modellbau sowie der feste Bezug zum Renn-und Rallyesport machen dies möglich, zumal er selbst zusammen mit seiner Frau Silvia noch aktiv im Motorsport integriert ist.Diese Jahr baute er bereits drei Rennwagen-Modelle, den seltene Freia der Familie Zorn und drei Renngespanne. "Die Bittgesuche der Interessenten reisen auch weiterhin nicht ab", freut sich der Greizer. Zu sehen gibt's freilich auch vieles in der Greizer Modell-Auto-Galerie in der Reichenbacher Straße 161. "Aber bitte vor den Besuch telefonisch anmelden", bittet Bernd Golle. Fon.: 03661675627 oder über 017676220270 mobil. Wer sich dafür interessiert, kann dann auch mehrere Tage in der hauseigenen Ferienwohnung übernachten und mit Anhang auch Greiz mit der wunderschönen Umgebung des Vogtlandes erkunden.