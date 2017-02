Riesenschneemann lockt Schaulustige ins Erzgebirge

Während sich in unserer Region die ersten Frühblüher zaghaft zeigen, gibt es in den Höhenlagen des Erzgebirges rund um Carlsfeld noch gute Bedingungen für den Wintersport. Der Ort liegt in einer Höhenlage von etwa 850 m und zählt mit zum schneesicheren Gebiet im Westerzgebirge. Ein mit 15,50 Metern rekordverdächtig großer Schneemann lockt derzeit zahlreiche Schaulustige ins erzgebirgische Carlsfeld. Unter die vielen Besucher mischen sich auch Einheimische, die sich über ein ständiges Kommen und Gehen von Besuchern freuen und den Koloss mit rund 400 Kubikmeter Schnee und135 Tonnen Gewicht, einem knapp vierzig Meter langen Schal, spitzen Hut, Augen und Knöpfen aus Holzplatten gefertigt, bestaunen. Seit einigen Tagen steht „Sapparino der Erschte“ in unmittelbarer Nähe der kleinen evangelischen Trinitatiskirche im Ortskern. Nach Angaben die einem ausgelegten Infoblatt zu entnehmen sind, arbeiteten die Erbauer am derzeit größten Schneemann Deutschlands Elf Tage mit Muskelkraft, Hebebühne, Radlader und Schneefräse, um den Schneeberg in Form zu bringen. Die Frauen im Ort strickten den langen Schal und halfen Hut, Augen und Köpfe mit Farbe zu bemalen. Die Erbauer sind sich sicher, dass der Schneemann in Carlsfeld bis mindestens März oder April stehen bleibt. Unter den Besuchern war auch eine Reisegruppe aus dem Raum um Pirna, „wir sind spontan nach Carlsfeld gefahren, so etwas riesiges aus Schnee haben wir noch nicht gesehen“.