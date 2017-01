"Schottland" - Diashow am 11. Februar in der Vogtlandhalle Greiz

„Schottland – Weite Horizonte“

Diashow von Hartmut Krinitz am 11. Februar 2017 um 16.00 Uhr in der Vogtlandhalle Greiz



Europas Vorposten im Nordwesten zeigt sich als Land der Kontraste.



Grandiose Naturlandschaften treffen auf die ungleichen Metropolen Glasgow und Edinburgh, keltische Wurzeln mischen sich mit der Moderne, Avantgarde-Architektur verblasst neben prähistorischen Steinkreisen, wo schon Feuer brannten als die Pyramiden von Gizeh noch nicht standen.



Theodor Fontane, Robert Louis Stevenson, Sir Walter Scott und Robert Burns haben es bedichtet, das Land der Dudelsäcke und fliegenden Baumstämme und bis heute schneidert Gary Smyth in den Highlands den Kilt, webt Mrs. Campbell auf den weltabgelegenen Hebriden Tweed und brennt Ian Machintosh in der Speyside Single Malt Whisky, während Adrian Shine seit 30 Jahren nach den Geheimnissen des Loch Ness und seiner langhalsigen Bewohner forscht.



Mehr als ein Jahr hat Hartmut Krinitz in Schottland verbracht und porträtiert dieses „Land der weiten Horizonte“ zu verschiedenen Jahreszeiten und aus den unterschiedlichsten Perspektiven.



Tickets für diesen Vortrag gibt es im Vorverkauf in der Vogtlandhalle Greiz unter Tel. 03661/62880 und in der Tourist-Information Greiz.