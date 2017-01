Schuppenbrand nahe Doppelwohnhaus

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wurden gestern zu einem Brand zum Hutmachersberg im Hasental gerufen.

Als die Meldung in der Rettungsleitstelle einging, wurde anfänglich von einem Wohnhausbrand gesprochen. Das bestätigte sich zum Glück beim Eintreffen der Feuerwehr nicht. Ein Schuppen, der in unmittelbarer Nähe zum Doppelwohnhaus steht, stand lichterloh in Flammen. Eine Person die sich vermutlich im Schuppen beim Brandausbruch befand wurde für kurze Zeit in das Krankenhaus eingeliefert. Die Kameraden mehrerer Wehren brachten das Feuer unter Kontrolle, die Rauchschwaden waren weithin sichtbar und lockten zahlreiche Schaulustige an.