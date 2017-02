Typisierung für unsere Kollegin Steffi Drese

Zeulenroda-Triebes : Badewelt Waikiki |

Am Samstag, den 11. Februar, findet von 10 bis 16 Uhr eine Typisierungsaktion für die an Leukämie erkrankte Streetworkerin Steffi Drese statt

Alle 16 Minuten erkrankt in Deutschland ein Mensch an Blutkrebs. Für viele Patienten besteht die einzige Heilungschance in einer Stammzellspende. Um Patienten weltweit zu helfen, organisiert die Deutsche Stammzellenspenderdatei Registrierungsaktionen – in der Hoffnung, dass sich möglichst viele Menschen die Gewebemerkmale bestimmen lassen. Gemeinsam mit der Deutschen

Am Samstag, den 11. Februar 2017 führt die Deutsche Stammzellenspenderdatei gemeinsam mit vielen freiwilligen Helfern von 10 bis 16 Uhr eine Registrierungsaktion zur Gewinnung neuer Stammzellenspender in der Badewelt Waikiki Zeulenroda durch.

Auslöser ist die Leukämie-Erkrankung von Steffi Drese, der Greizer Streetworkerin. Der Kinder-und Jugendverein Römer e.V. Zeulenroda-Triebes, Familie und Freunde mobilisieren eine Hilfsaktion, mit deren Hilfe man Stammzellenspender gewinnen möchte. Die Gewebemerkmale sind regional unterschiedlich und je näher die genetischen Wurzeln beieinander liegen, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass Patient und Spender übereinstimmen.

Noch fehlt der passende genetische Zwilling, der Steffis Leben retten kann. Dieser soll jetzt gefunden werden. Dafür haben die Initiatoren vor Ort in den letzten Wochen alles getan.



Info:

Typisierung für Steffi Drese

Samstag, 11. Februar 10 bis 16 Uhr

Badewelt Waikiki Zeulenroda