Von Freia bis Ferrari – im Maßstab 1:400 bis 1:8

Unter den Moto "Von Freia bis Ferrari" stellen am 18. März vier Kartonmodellbauer aus Thüringen und Sachsen ihre schönsten Modelle in Greiz vor. Die kleinen Fahrzeuge und Bauwerke wurden im Maßstab 1:400 bis 1:8 von Modellbögen gefertigt, die aus der ganzen Welt stammen.

Die Kartonmodellausstellung im Autohaus Schweiger zeigt neben Automodellen und Motorrädern auch Flugzeuge, Schiffe, ein U-Boot, Gebäude und einen kompletten Hafen. Organisiert wird die Schau, die die erste ihrer Art in Greiz ist, von der Modell-Auto-Galerie von Bernd Golle. Der Greizer selbst wird unter anderem Flugzeuge, einen Leuchtturm, ein U-Boot, Motorräder und andere Fahrzeuge – darunter auch sein Modell des einst in Greiz gebauten Freia-Automobils – ausstellen. Außerdem ist Ralf Winkelmann aus Werdau mit Schiffsmodellen präsent, Timo Bliefuer aus dem Erzgebirge stellt einen Dioramen mit einem Hafen aus und Gerd Sommer aus Limbach-Oberfrohna zeigt TT-Autos im Maßstab 1:120. Selbstverständlich sind alle gezeigten Modelle von den Ausstellern selbst gefertigt.Die Karton-Modellbauart gibt es schon seit dem 18. Jahrhundert. "Modelle aus diesen Karton und Papier werden weltweit maßstabsähnlich von 1: 900 bis 1:1 gebaut und mittlerweile auch schon von internationalen Künstlern als Karosserien 1:1 auf Autos und Motorrädern gezeigt", weiß Bernd Golle. Für Kinder sei der Kartonmodellbau eine gute Möglichkeit, das räumliche Umsetzten besser zu verstehen. "Es ist die preisgünstigste Methode, um etwas in Größe darzustellen und kann auch als 3D-Objekt für Lehrzwecke oder in Bau und Konstruktion Verwendung finden", beschreibt Golle die Vorzüge dieser Modellbauart, die ab fünf Jahren bis ins hohe Alter betrieben werden kann.Die Ausstellung am 18. März im Autohaus Schweiger Greiz in der äußerenZeulenrodaer Straße 19 ist von 9 bis 16 Uhr geöffnet.