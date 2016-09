"Wohnaccessoires" beim Handarbeitstag in der Vogtlandhalle Greiz am 3. Oktober

Handarbeitstag unter dem Motto „Wohnaccessoires“ - Ideen gefragt!

am 3. Oktober 2016 von 10.00-17.00 Uhr in der Vogtlandhalle Greiz

und 15.00 Uhr „Der kleine Angsthase“ - Puppentheater für Kinder ab 4 Jahre



Größter Beliebtheit erfreut sich der Handarbeitstag, der alljährlich am 3. Oktober in der Vogtlandhalle stattfindet und für den sich tausende Besucher interessieren. Organisiert wird dieser Tag von der Vogtlandhalle Greiz und der Inhaberin des Geschäftes „Meine Masche“, Christa Kausch.

Das Interesse der Besucher ist nicht verwunderlich, denn selbst wenn man an diesem Tag nicht selbst aktiv werden und sein handwerkliches Geschick unter Beweis stellen möchte, so kann man doch mal einen Blick über die Schulter der Agierenden werfen, um verschiedene Handarbeitstechniken kennen zu lernen und sich ein paar Anregungen für zu Hause mitzunehmen.

Apropos Agierende: Neben altbekannten und bewährten Teilnehmern wie der Interessengemeinschaft „Kreuzstich“, „Klöppeln“, „Filzen“ oder „Wandgestaltung“ sind die Ideen ALLER gefragt. Jeder, der selbst gern gestaltet, kreativ ist und seine Exponate einem breiten Besucherstrom präsentieren möchte, sollte sich unbedingt in der Vogtlandhalle Greiz bei der Leiterin, Undine Hohmuth, unter Tel. 03661/628812 oder per e.mail: hohmuth@vogtlandhalle.de melden, um seine Ideen und Vorschläge einzubringen. Gefragt ist alles,was ein wohnliches Zuhause noch schöner und attraktiver macht – die Palette reicht dabei vom Wandbehang über Tischdekorationen bis zu Gefäßen, ebenso vielfältig sind die verwendeten Materialien – ganz gleich, ob man seiner Kreativität mit Holz, Metall, Stoff oder Ton Ausdruck verleiht, jede Idee und Anregung ist willkommen!

Die eingereichten Exponate sind selbstverständlich nur Leihgaben und werden ihrem Besitzer nach der Veranstaltung wohlbehalten zurückgegeben.