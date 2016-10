Zum Jubiläum langjähriges Personal geehrt

Zum 25-jährigen Firmenjubiläum hatte die Geschäftsleitung der Möbelwelt Grünau GmbH die Mitarbeiter der Standorte Oppurg und Ilmenau mit Angehörigen zur Geburtstagsfeier in den Landgasthof „Grüner Baum“ in Bodelwitz eingeladen. Von Anfang dabei ist Gesellschafter Geschäftsführer Thomas Ullrich, der dass Event auch dazu nutzte, die Entwicklung des Unternehmens in den vergangenen 25 Jahren positiv hervorzuheben. 1991 wurde nach einem vorangegangenen Testverkauf im Schützenhaus Pößneck die Polsterwelt Grünau GmbH gegründet, die mit der Eröffnung der Küchenabteilung 1996 in Oppurg und 1998 mit der Möbelwelt-Filiale in Ilmenau erweitert wurde. 2001 folgte die Eröffnung des Küchenstudios in Oppurg. Das Unternehmen trat 2006 dem Alliance-Möbeleinkaufsverband bei. Auf rund 5000 Quadratmetern Ausstellungsfläche präsentiert sich die Möbelwelt in Oppurg mit Wohn- und Polstermöbeln, Einbauküchen und Kleinmöbeln, in Ilmenau stehen dafür 2000 Quadratmeter zur Verfügung, dazu an beiden Standorten Lagerplätze. Die Unternehmensleitung bedankte sich anlässlich des Firmenjubiläums bei den 26 Mitarbeitern beider Standorte, die dem Betrieb über die Jahre loyal zur Seite standen. Geschäftsführer Thomas Ullrich sagte: „Unsere Mitarbeiter sind das eigentliche Kapital des Unternehmens, dies gilt es zu würdigen“. Die Geschäftsleitung ist stolz auf seine Mitarbeiter, die täglich der Kundschaft mit kompetenter Fachberatung zur Seite stehen und ist besonders erfreut, zur Jubiläumsfeier langjährige verdienstvolle Mitarbeiter aus den Bereichen Verkauf und Montage zu ehren. Geehrt wurden in der Rangfolge von Jubiläumsdaten: für 10 Jahre Zugehörigkeit Heiko Hämmerling und Christian Rosenthal, für 15 Jahre Kerstin Födisch-Müller, Marco Preissler, Tobias Schrickel, Gerhard Weigelt, Mike Kambach, Lutz Meyer, für 15 Jahre Dieter Conrad, Janet Träger, Daniela Runke, Rene Schunke Simone Heckert und Achim Polster. Von Anfang im Unternehmen beschäftigt sind Martina und Matthias Bernhardt, Michael Schubert und Bernd Heckert, die mit einer Festgabe für ihre außergewöhnlichen Leistungen und 25-jähriger Zugehörigkeit ausgezeichnet wurden. „Das gute Betriebsklima und besonders die Entwicklungschancen im Unternehmen hatten Auswirkungen, das Unternehmen mit Höhen und Tiefen über 25 Jahre zu begleiten“ resümierte der Küchenspezialist und fügte noch an. „Als Kraftfahrer stieg ich in die Firma ein, qualifizierte mich zum Monteur und arbeitete mich mit moderner Computertechnik mit 3D-Planungen im Küchenbereich auf die Wünsche der Kundschaft ein“. Wert legt die Möbelwelt auf Qualität der Möbel, ständig wechselndes Sortiment mit aktuellen Trends in der Möbelbranche und für jeden Geldbeutel auch mit Finanzierung erschwinglich. Die Auslieferung und die Aufstellung der erworbenen Möbel erfolgt ausschließlich nur mit eigenen Monteuren. Mit einem gemütlichen Beisammensein klang der Abend mit Unterhaltung durch die Gruppe „Halbseiten“ und Musik aus.