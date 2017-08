Zum Monatsende hatten es die Zwillinge sehr eilig

Hochbetrieb zum Monatsende im Greizer Krankenhaus, da wurden Finnley Swen, die Zwillinge Fritz und Hans, Madison und weitere Kinder geboren. Freude bei Melanie Euchler mit Thomas aus Reichenbach über die Geburt von Finnley Swen, der am 31.07.2017 das Licht der Welt mit 3550gr und 51cm das Licht der Welt erblickte. Aus Pausa kam Jenny Siano um ihre Zwillinge am 31. August um 8.27 Uhr und 8.29 Uhr zu entbinden. Der erstgeborene Fritz wog bei der Geburt (3240 gr, 50cm) und Hans (2600gr, 47cm) zur großen Freude auch vom Papa Rico. Die Väter hatten das große Glück die Geburt ihrer Kinder zu begleiten. Ihre Tochter Madison brachte Isabell Bocker aus Mohlsdorf am 30.07.2017. um 02.37 Uhr (3705g, 52 cm) als ihr 1. Baby zur Welt.