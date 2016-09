Auf unserer Internetseite www.muehlenviertel-vogtland.de/aktiv/wandern/wandertag.html finden Sie alle Infos + Wegbeschreibung zum 13. Westvogtländischer Wandertag am 01. Oktober 2016



Der Westvogtländische Wandertag wird seit 2004 immer am 1. Samstag der sächsischen Herbstferien veranstaltet und führt durch unser wunderbares Mühlenviertel an einigen historischen Stätten und Wegen vorbei. Gestartet wird in diesem Jahr unter dem Motto „Auf Drachenspuren um Syrau“ am Höhlenpark. Schließlich muss sich unser Justus – der Syrauer Drache, vor dem Winterschlaf noch einmal die Beine vertreten …