2017 zehn Jahre “Tag der offenen Gärten” in der Region Bad Lobenstein

Einer der wenigen Gärten, welche in den 10 Jahren immer dabei war, ist der von Familie Matyasik in Hornsgrün. Fährt man die Straße von Neundorf nach Nordhalben den Berg hinab, kann man schon aus einiger Entfernung den großflächigen, bunten Garten im Tal sehen. Bei näherer Betrachtung entpuppt er sich als ein abwechslungsreiches Areal, bepflanzt mit den unterschiedlichsten Stauden und Wildblumen in üppiger Fülle. Dem Betrachter bietet sich in der Hauptblütezeit ein unvergesslicher Anblick. In jahrelanger, mühevoller Arbeit haben Egon und Gaby Matyasik nicht nur das eigene Gelände gestaltet, sondern auch angrenzende Flächen in ein blühendes Paradies verwandelt.Der Ebersdorfer Schloßpark nimmt am 02. Juli bereits zum fünften mal im Rahmen der “offenen Gärten” teil. Auch dieses Jahr finden an diesem Sonntag zwei Führungen, 14.00 und 16.00 Uhr, statt. Diese werden von der “Bürgerinitiative Schloßpark” als historischer Spaziergang angeboten.In den Eingangsgärten bei Fam. Tambor in 07368 Liebengrün Nr. 126 und bei Fam. Giersch in 07356 Bad Lobenstein, Gallenberg 1b bekommen die Besucher das nötige Informationsmaterial für einen schönen Gartentag in unserer Region.Im Namen der teilnehmenden Gartenbesitzer wünsche ich allen Besuchern schönes Wetter, interessante Gespräche und viel Spaß beim Erkunden unserer 12 Gärten!Marie-Luise TamborWeitere Informationen unter 036640 27742 und www.offene-gaerten-thueringen.deDie Fotos zeigen die teilnehmenden Gärten am 02.07. 2017