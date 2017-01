5. Inspiration Worldwide Festival am Sa. 04.03.2017 ab 10 Uhr in Greiz

Mit interessanten Beiträgen über Reisefieber, Sehnsucht und Faszination

ladet das Greizer INSPIRATION WORLDWIDE Festival am 04.03.2017 zu einem Streifzug um die Welt in die Vogtlandhalle in Greiz ein. Abenteuer mit Adrenalin im Blut, Weltreisende die unendliche Freiheit spüren und Foto-Journalisten berichten live von einzigartigen Geschichten der Menschen vor Ort.

Die ganze Welt ist voller Inspiration. In diesem Sinne möchte das Veranstaltungsteam um Yvonne Peupelmann, auch in diesem Jahr wieder dazu einzuladen mit uns nach CUBA, INDIEN, CORNWALL, KAMTSCHATKA und TIBET zu verreisen. Aber auch das Vogtland hat viel zu bieten, mit Impressionen stellt Holger Wittig auch in diesem Jahr wieder in einer Show die regionale Umgebung vor.

Das Programm wird wie in den vergangenen Jahren durch landestypische Speisen und Getränke, eine Cocktailbar und einer Reisemesse, die Sie im Foyer der Vogtlandhalle finden werden, untermalt. Im Vorfeld sagte die Organisatorin: "Ich freue mich auf zahlreiche Besucher und wünsche allen hierzu viel Spaß und einen schönen Festival-Tag".

Das vollständige Programm und viele weitere Informationen finden Interessierte unter: www.inspirationworldwide.com.

Ticketvorverkauf und Programmhefte in der Vogtlandhalle, der Tourist Information Greiz und Zeulenroda, der Weinhandlung Mediterrano, dem Reisebüro Zölle (Kaufland Greiz), per Telefon unter 03641 92 62 006 und auf der Webseite des Festivals.