BabyGalerie 52. Kw. 2016: Die Greizer und Schleizer Babys der Woche

Marie-Sophie, Ida und Noah haben zum und nach dem Weihnachtsfest im Kreiskrankenhaus Greiz das Licht der Welt erblickt.

Marie-Sophie Reinefeld (26. 12., 3150 g, 52 cm) ist die Tochter von Nancy Reinefeld und Heinz J. in Greiz, wo sich der achtjährige Dominik riesig über sein Schwesterchen freut.Ida Wiesner (27. 12., 2815 g, 48 cm) ist das erste Kind von Isabel Naumann und Michael Wiesner in Reichenbach.Noah Bluhm (27. 12., 3490 g, 50 cm) komplettiert das Familienglück von Jacqueline und David Bluhm in Greiz, wo Devin (13), Kimberly (11) und Alessio (5) ganz stolz auf ihr neues Brüderchen sind.Daniella Horn aus Heinersdorf, 24. Dezember, 3680 g, 50 cm;Lara Prüller aus Remptendorf, 28. Dezember, 3360 g, 50 cm;Jessica Dragoi aus Hirschberg, 29. Dezember, 3360 g, 38 cm sowieBenno Hohlbein aus Schleiz 27. Dezember, 3965 g, 54 cm.