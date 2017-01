'Egon' fegt und tost

Das Sturmtief 'Egon' rüttelte bereits in der Nacht von Donnerstag zu Freitag heftig an den Fenstern und Dächern von Niederböhmersdorf. Neuschnee gab es zu nächtlicher Stunde allerdings noch nicht.

Die ersten Flocken jagte Egon im Laufe des Freitag Vormittags vor sich her. Starke Böen sorgten daraufhin schnell für Verwehungen, doch insgesamt blieb es glücklicher Weise an diesem Freitag, dem 13. bei normalen Ereignissen, wie sie der Winter mit sich bringt.Andere Orte hatten mit wesentlich größeren Problemen zu kämpfen: chaotische Straßenverhältnisse, zahlreiche Unfälle, umgefallene Bäume, Stromausfall und verletzte Menschen. Der ICE, aber auch die regionale Erfurter Bahn und Vogtlandbahn reduzierten auf Grund der Sturmböen ihre Geschwindigkeit, was zu Verspätungen bei Bahnreisen führte. Wo der Schnee ausblieb, regnete es. Wer nicht unbedingt vor die Tür musste, der sollte besser zu Hause bleiben.Als am späten Nachmittag Sturm und Schneefall nachließen, nutzten viele Bürger diese Zeit, um den Schnee aus Höfen und Einfahrten zu räumen oder um abseits gelegene Zufahrten wieder zugänglich zu machen.