Ein Vogtländer auf dem höchsten Berg der Welt - Dia-Show am 18. Januar in Greiz

Jürgen Landmann ist der erste Vogtländer und wahrscheinlich erste Thüringer, der den höchsten Berg der Erde bestiegen hat.

Der 47-jährige Klempner und Hobbybergsteiger aus Langenwetzendorf bereist bereits seit vielen Jahren die entlegensten Regionen der Welt zum Klettern und Bergsteigen. Mit dem Cho Oyu in Tibet und dem Broad Peak in Pakistan konnte er bereits zwei Achttausender ohne zusätzlichen Flaschensauerstoff besteigen.2016 war es für den Familienvater an der Zeit, sich an den Mount Everest zu wagen, der von den Einheimischen Chomolungma „Mutter Göttin der Erde“ genannt wird. Als Aufstiegsroute entschied sich Landmann für die Nordseite in Tibet, einer autonomen Provinz in China. Der Weg zum Gipfel ist hier anspruchsvoller mit technischen Felsklettereien oberhalb 8500 Meter. Auch das Klima ist rauer, die Temperaturen niedriger, als auf der stärker frequentierten nepalesischen Südroute.Geplant waren zwei Monate für An-und Abreise, Höhenakklimatisation und Besteigung. Doch wie so oft kam alles anders als gedacht. Durch das Erdbeben im Vorjahr ist der Landweg von Nepal nach China für Ausländer gesperrt. Ein Umweg über Lhasa war unvermeidlich. Auch ein anfängliches Einreiseverbot Chinas machte es der internationalen Expedition, der Jürgen Landmann angehörte, nicht leichter.Schlussendlich war jedoch ein Flug mit Umweg in die größte Stadt Tibets möglich und man konnte auf dem Landweg weiter bis ins Basislager auf 5200 Meter reisen.Die folgenden sechs Wochen am Berg waren geprägt von vielen Auf- und Abstiegen, Schleppen von Lasten, Lageraufbau, Wetterstürzen, Krankheiten und tragischen Unfällen. Landmann erlebte geplatzte Träume, Tränen und überschwängliche Glücksmomente, aber auch tiefe Kameradschaft und enorme Hilfsbereitschaft.Eindrucksvoll und spannend berichtet der Bergsteiger am 18. Januar im Greizer Bowlingtreff "Strike" vom schweren Weg zum Gipfel des Mount Everest auf 8848 Mater, untermalt mit wunderschönen Bildern eines gigantischen Berges. Abgerundet wird der Multimediavortrag mit Geschichten über Land und Leute aus Kathmandu und Lhasa, die der Vogtländer mit der Kamera festgehalten hat.