Faszination heimische Natur

- Kleines ganz groß –

Eine Motivation der Sinne



Unter diesem Motto präsentiert am Freitag, den 10. März um 18.30 Uhr im Wasserkraftmuseum Ziegenrück Konrad Spindler Fotos heimischer Insekten und Spinnen.Er will damit auf meist unbekannte Schönheiten unserer Heimat, auf wahre Wunderwerke der Schöpfung aufmerksam machen, unsere Sinne ansprechen und damit auch zum Nachdenken anregen.Nach seiner Meinung wird der Mensch in der heutigen Zeit von Reizen überflutet und von der Natur, die ja die Grundlage unseres Daseins bildet, entfremdet.Unsere Vorfahren/ Väter lebten noch in und mit der Natur. Sie beobachteten genau und stellten ihr Verhalten darauf ein. Es gab ein unmittelbares Wechselspiel, die Konsequenzen des Handelns waren unmittelbar spürbar.Heute existieren in der „zivilisierten“ Welt diese unmittelbaren Zusammenhänge nicht mehr. Der Anteil derer, die in der Natur arbeiten ist nur noch verschwindend gering.Alles wird dem Gewinn untergeordnet, ohne Rücksicht auf mögliche Folgen. Wir beuten die Natur aus, machen sie uns untertan, glauben das zumindest.Ein kurzfristiges Denken regiert.Berichte über unsere Umwelt, über ökologische Zusammenhänge hinterlassen nur kurzzeitig Eindrücke. Sie führen dabei meist zu 3 möglichen Ergebnissen:- Die anderen mögen etwas tun;- Kurzfristiges Erschrecken, dann im alten Trott fortfahren;- Ich als Einzelner kann sowieso nichts ausrichten;Dabei resultiert unser Fehlverhalten, nach seiner Meinung meist aus Unkenntnis.Sinn seines Vortrages ist es dieser Situation entgegen zu wirken.Es sei leichter sich mit Dingen / Problemen, die im Umfeld geschehen, zu identifizieren, als mit Dingen, die weit entfernt geschehen. Eine Verantwortung zur positiven Einflussnahme ist besser zu vermitteln.