Geführte Wanderungen mit dem Wirt von Connys Bauernstube Leubnitz

Mit diesem Satz von J. W. Goethe („Erinnerung“) beginnt meine „Kurzreise“ einer geführten Wanderung durch Flora & Fauna unserer schönen Heimat, hier im Speziellen einer „Erholungswanderung“ auf Teilen und Stationen des Müllerburschenweges.So geschehen am 05.10.2016 mit einer Truppe wanderlustiger Zwickauer, welche sich als Wiederholungstäter heraus stellten. Denn nicht zum ersten Male besuchten diese wissbegierigen Menschen das Vogtland mit seinen kulturellen sowie kulinarischen Möglichkeiten. Und ich kann schon jetzt versichern, dass es nicht das letzte Mal gewesen sein wirdZiel und Zweck dieser Unternehmungen ist es, Wissenswertes aus unserer umgebenden Region zu erfahren, sich dabei in der Natur zu bewegen, etwas Gutes für sich und die Gesundheit zu tunZum ersten Besuch der Zwickauer versuchten wir uns an einer ca. 10km reichenden Strecke, welche es für so Manchen in sich hatte.Am 06.10.16 erfolgte nun die 2. Tour mit dieser lustigen Truppe. Die Strecke war diesmal eine kürzere , wobei 8km Wissensinput doch zusammen kamen.Über beide Touren entwickelten Einige entsprechenden Appetit. So begaben wir uns auf schnellstem Wege nach jeweils ca. 3-stündigem Aufenthalt über den Müllerburschenweg in Richtung Connys Bauernstube, um deftig, herzhaft versorgt zu werden.Wie bitte? Welche Stationen werden angelaufen? Was kann man erfahren?Diese Fragen beantworten sich natürlich nur, wenn man bei uns die eine oder andere Tour miterlebt, sozusagen – hautnah!Wir als Wirtleute von Connys Bauernstube freuen uns natürlich über positive Resonanzen, wünschen uns dabei auf unzählige Nachahmer, die etwas lernen wollen und uns damit helfen, territorial bekannter und damit geschäftsfähig, auch touristisch, zu bleiben.Ein herzliches Dankeschön an die Zwickauer „aktivab50“-Wanderer, dem Schönberger Pfarrerkonvent unter Leitung des Herrn Kessler ,sowie den 28 Sportfreundinnen der FSG Reichenbach / West.Für all die schönen Stunden sind wir dankbar! Über eine positive Mundpropaganda würden wir uns freuen mit dem Hinweis für unsere „Eingeborenen“, dass wir ebenso andere Festivitäten anbieten. Man muss nur Interesse zeigen!Alles Liebe & Gute!Eure Wirtsleit (vogtländisch) aus Connys Bauernstube