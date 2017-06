Mit der Stadtführerin auf Friedhofstour

"Friedhöfe sind ein Stück Kunst- und Kulturgeschichte und dokumentieren unsere Heimatgeschichte", sagt Johanna Kühnast.

Die Greizer Stadtführerin beginnt ihren Friedhofsrundgang im Hof des Unteren Schlosses. "Hier befand sich der erste Friedhof der Stadt", weiß sie, denn früher wurden die letzten Ruhestätten in unmittelbarer Nähe der Kirchen angelegt. So verwundert es nicht, dass sich der erste Greizer Friedhof um die Stadtkirche vom Kirchplatz bis zum Burgplatz ausbreitete. Um die Reformationszeit wurde das Areal erweitert und erstreckte sich über das Gebiet des heutigen Dr.-Rathenau-Platzes bis hin zur Sparkasse erstreckte. Es soll schon vorgekommen sein, dass man bei späteren Bebauungen immer mal wieder auf Gebeine Verstorbener stieß. Vielleicht auch deshalb wurde der Gottesackerfriedhof als dritte Greizer Grabstätte angelegt.Der parkähnliche Gottesackerfriedhof oder auch Alte Friedhof erfuhr in seiner Geschichte eine recht wechselvolle Nutzung, im Siebenjährigen Krieg beispielsweise als Truppenquartier und später als Feldlazarett. In den Jahren 1912 bis 1913 erfolgte der Neubau der Gottesackerkirche. Die wird heute aber nicht mehr genutzt, ebensowenig wie der Alte Friedhof. Die letzte Beisetzung hier fand im Jahre 2000 statt. Größere Aufmerksamkeit erfuhr das Areal noch einmal vor zehn Jahren durch die Umsetzung des früher am Parkeingang stehenden Mahnmals hierher. Auch die sogenannten Russengräber wurden vom Greizer Park auf den Alten Friedhof umgesetzt. Interessante Grabstätten befinden sich auf dem vorderen Areal, so der Hallelujah-Oberlisk, um den sich steinerner Efeu rankt und das Vater-Sohn-Grab des Theologen Friedrich Traugott Wettengel. Um so schmerzhafter ist es, dass die Nutzungszeit des Gottesackerfriedhofes im Jahre 2020 abläuft.Die letzte und umfangreichste Etappe der Friedhofstour mit Johanna Kühnast ist der Neue Friedhof. Auch hier liegen zwar keine Greizer Fürsten und Edelleute - die wurden in ihrer Gruft in der Stadtkirche oder im Mausoleum Waldhaus beerdigt. Doch auf dem Neuen Friedhof in Greiz haben zahlreiche Persönlichkeiten ihre letzte Ruhe gefunden. Die prächtigsten Grabstätten gehörten Textilunternehmern - davon gab es um 1900 rund 200 in der Stadt. Allein die Familie Schilbach hat auf dem Neuen Friedhof fünf einst repräsentative Grabstätten belegt. Aber auch der fürstliche Hoffotograf Heinrich Fritz und seine Familie, MR Dr. Georg Wichmann, der die Entwicklung des Greizer Krankenhauses zum Beginn des vorigen Jahrhunderts voran trieb, und der Publizist Franz Hauschild fanden hier ihre letzte Ruhe. Es gibt aber auch Gemeinschaftsgräber in verschiedenen Formen und im hinteren Bereich wird sogar bereits eine Art Baumbestattung durchgeführt.Für einen besinnlichen Rundgang mit Muse sollte man sich Zeit nehmen, denn auf dem Neuen Friedhof gibt es viel zu entdecken. Oder sich einer geführten Friedhofstour mit Johanna Kühnast anschließen.Termine und Informationen: https://www.greiz.de/tourismus/tourist-information...