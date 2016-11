Weihnachts-Hundewanderung

Hallo liebe Hundewanderfreunde

-Am Sonntag dem 25. Dezember machen wir eine kleine Wanderung ins Elstertal und schauen uns die neu gebaute Brücke an der Clodramühle an.

-Wir starten 14.00 Uhr im Outdoorcamp (Hundewiese) bei Berga/Elster. Das Camp liegt zwischen Berga und Albersdorf, an der alten Strasse am Bergarar Schloss vorbei.

-Danach geht es wieder zurück ins Camp und wir verabschieden das Jahr bei einer Tasse Glühwein am Lagerfeuer.

-Die Wanderung selber kostet nichts. Jeder der kommt bringt etwas mit. Kaffee, Tee, Kuchen oder Keckse. Gekauft oder selbstgemacht spielt überhaupt keine Rolle. Ich kümmere mich um den Glühwein.

-Alle sind dazu eingeladen, auch Menschen ohne Hund.

-Vergesst nicht eine Tasse mitzubringen.

-Ich freue mich auf euch.

Rocco