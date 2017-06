CDU streitet für Naturbad und gegen Stromtrasse

Auch in einer weiteren Angelegenheit herrschte zur Sitzung am Donnerstagabend Einigkeit: So plädierten die Ortsverbandsmitglieder klar für einen uneingeschränkten Betrieb des Triebeser Freibades. „Wir haben keinerlei Verständnis für die Vorgehensweise der Behörde, die damit eine erfolgreiche erste Betreibersaison für den Triebeser Anglerverein gefährdet“, kommentierte Emde das aktuelle Geschehen um den neu eingestellten Schwimmmeister. Deshalb biete er dem Verein in Zusammenarbeit mit seinem Ortsverband an, gemeinsam nach Lösungen zu suchen.