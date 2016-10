Einladung zum Infomarkt: 50Hertz informiert zum SuedOstLink

An der Wisentahalle

Der SuedOstLink ist eine geplante Gleichstromverbindung zwischen Sachsen-Anhalt und Bayern. Sie wird Wolmirstedt bei Magdeburg mit dem Kraftwerksstandort Isar bei Landshut verbinden. Der Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz ist verantwortlich für die nördliche Hälfte des Vorhabens. 50Hertz möchte Ihnen das Vorhaben gerne vorstellen und lädt Sie ein, bei einem Infomarkt Fragen zu stellen, Hinweise zu geben und sich über das Erdkabelprojekt zu informieren:



Am Donnerstag, 06.10.2016,

von 15.00 bis 19.00 Uhr

in der Wisentahalle, An der Wisentahalle 1, Schleiz.



Sie sind herzlich willkommen!

Weitere Informationen nden Sie unter 50hertz.com/SuedOstLink