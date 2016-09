Mit einem mehrstündigen Festakt wurde heute der GWG-Wohnpark in der Greizer Neustadt eingeweiht.

In rund eineinhalbjähriger Bauzeit entstanden drei Wohnhäuser mit 31 Wohnungen. Alle sind bereits vermietet, die ersten zwölf Wohnungen in der Carolinenstraße 55 werden derzeit bezogen. Die anderen beiden Häuser sind ab dem 1. Dezember vermietet.Die Architekten Frank Schubert und Steffen Dinkler überreichten dem Mieter Frank Penze den symbolischen Schlüssel. Für GWG-Geschäftsführer Uwe Schneider habe sich mit der heutigen Einweihung des Wohnparks ein Traum erfüllt: "Vor sieben Jahren fassten wir im Aufsichtsrat den ersten Beschluss zum Neubau und heute hat sich das seit Jahrzehnten größte Greizer Wohnungsbauvorhaben vollendet."Zum Neustadtfest am Tag der Deutschen Einheit können Interessenten den Wohnpark bei einem Tag der offenen Tür besuchen.