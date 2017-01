Jahresempfang soll zur Tradition werden

Zum traditionell werdenden Jahresempfang, der unter dem Motto „Gemeinschaft“ stand, lud die Stadt Berga/E am vergangenen Freitag tatkräftige und engagierte Mitbürger, Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Vereinen und Verbänden in das Klubhaus Berga ein. Den Programmauftakt bildete ein musikalischer Rahmen mit Schülern der Regelschule Berga, gefolgt von der Ansprache des Bürgermeisters Steffen Ramsauer (parteilos) mit einer umfangreichen Bilanz zum vergangenen Jahr und einem Ausblick auf 2017. Das Jahr 2016 sei aus Sicht des Bürgermeisters ein überaus erfolgreiches und positives Jahr gewesen. Zur Durchführung der 750-Jahrfeier der Stadt „ haben viele Mitbürger mit ihrem Engagement in den Vereinen oder bei Einzelprojekten mit ehrenamtlicher Tätigkeit viel Positives erreicht. Das gilt natürlich auch für die angegliederten Ortsteile, ich hoffe auf eine erfolgreiche Fortsetzung im Jahr 2017, denn nur in Gemeinschaft und ohne dem ehrenamtlichen Einsatz würde vieles nicht funktionieren“ hob während seiner Rede das Stadtoberhaupt hervor. „Dafür gilt allen Dank, die mit Schwung und Elan die täglichen Aufgaben erfüllen, Mut zu zeigen, einmal etwas Neues zu beginnen und gleichzeitig nach neuen Wegen zu suchen“.Die Betrachtung der wirtschaftlichen und finanziellen Lage der Stadt für 2016 zeigt, es konnte viel bewegt werden. Es entstanden neue Projekte bei der Flurschadenbeseitigung, einige konnten realisiert werden, weitere sind in Vorbereitung und werden das Stadtbild mit baulichen Aktivitäten prägen, die bis ins Jahr 2018 reichen und im einstelligen Millionenbereich liegen.Durch den Verkauf von Aktienanteilen der KEPT AG konnte durch die Verwendung des Verkaufserlöses entsprechend des Haushaltsicherungskonzeptes kurz und langfristig Einsparpotenzial erzielt werden.Weiterhin nannte der Bürgermeister die Entscheidung des Freistaates Thüringen, eine weitere Bedarfszuweisung in Höhe von 181 Tausend Euro, sei für die Stadt positiv. Damit wurde die Haushaltskonsolidierung mit knapp 2 Millionen Euro unterstützt. Für die allgemeine Sicherheit und die Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Einsatzkräfte der Feuerwehr, sei es erfreulich, das mit den Vorarbeiten für einen Anbau des Feuerwehrgerätehaus bereits begonnen wurde und dieser in diesem Jahr fertig gestellt wird. Am Klubhaus und den Außenanlagen wurden zum Erhalt des Denkmal geschützten Gebäudes, das als kulturelles Zentrum der Stadt gilt, umfangreiche Reparaturmaßnahmen durchgeführt. Durch Sammlungen und Spenden wurde die Anschaffung neuer Spielgeräte in den Ortsteilen und der Aufbau des Kinderpark Berga finanziert. Auch die Baustelle an der B175 wird uns in den kommenden Monaten begleiten, ist sich Steffen Ramsauer sicher. Wichtig sei der Ausbau des DSL-Leitungsnetzes im Stadtgebiet, mit über 200 Rücklaufexemplaren der Fragebögen war eine gute Resonanz zu verzeichnen und das zeigt auch gleichzeitig, wie wichtig dieser Ausbau in der heutigen Zeit für einen Wohn- und Wirtschaftsstandort ist. Die Stadt Berga hat vieles für ein familienfreundliches Umfeld zu bieten. Das Stadtoberhaupt ging in seiner Rede auf weitere große Vorhaben ein, Ausbau der Gedenkstätte am Baderberg, der Frühlingswanderung im März, dem Osterpfad und dem Zertifikat für weitere drei Jahre für den Elsterperlenweg. Zur größten Herausforderung aus politischer Sicht, neben der Bundestagswahl im Herbst, wird wohl die bevorstehende Gebietsreform im Freistaat sein.In einer weiteren Rede stellte die Schulleiterin der Regelschule Berga, Heike Zöller den Schulstandort als Herzstück einer Stadt mit seinen vielseitigen Facetten vor. Der Festakt klang unter den Gästen bei Gesprächen und Ideenaustausch aus.