Neuer Leiter der Kommunalaufsicht im Landkreis Greiz

Christian Richter ist der neue Leiter der Kommunalaufsicht im Landratsamt Greiz. Nach einer rund zweimonatigen Einarbeitungszeit im Landesverwaltungsamt trat er seinen Dienst in Greiz am 15. März an.

Christian Richter ist 30 Jahre, ledig und hat eine Ausbildung zum Volljuristen absolviert. In Jena legte der gebürtige Sachse nach dem Studium der Rechtswissenschaften das 1. Staatsexamen ab, dem folgte ein Referendariat im Landesgerichtsbezirk Leipzig und der erfolgreiche Abschluss des 2. Staatsexamens.Als Amtsleiter der Kommunalaufsicht ist Christian Richter der einzige Staatsbeamte im Landratsamt Greiz, so schreibt es die Thüringer Kommunalordnung vor.Die Kommunalaufsicht ist die Rechtsaufsichtsbehörde für die Städte und Gemeinden im Landkreis Greiz. Sie berät Städte und Gemeinden mit ihren Verwaltungsgemeinschaften und Zweckverbänden bei der Erfüllung ihrer Aufgaben und stellt sicher, dass die geltenden Rechtsvorschriften eingehalten werden.