Unternehmertag bei den Vogtlandwerkstätten

Erstmals laden die Vogtlandwerkstätten und der Kreisverband des BVMW (Bundesverband für Mittelständische Wirtschaft) Landkreis Greiz zu einem Unternehmertag ein.

Der findet am 14. März statt und steht unter dem Motto "Neues Gesetz - Ihre Chance: Gemeinsam für Mehr-Wert". Gemeint ist das Bundesteihabegesetz, das dieses Jahr in Kraft getreten ist. "Mit diesem Gesetz werden konkrete Maßnahmen aus der Behindertenrechtskonvention abgeleitet und in nationales Recht umgesetzt, um damit das Wahlrecht behinderter Menschen zu stärken", erläutert der Geschäftsführer der Vogtlandwerkstätten, Winfried Borkenhagen.Damit das in die Praxis umgesetzt werden kann, suchen die Vogtlandwerkstätten Partner in der Region, die für geeignete Teilnehmer Praktikumsplätze anbieten können. Wobei dabei durchaus bereits Erfahrungen bestehen. So absolvierte Manuel Hofmann, der als Metaller in den Vogtlandwerkstätten Naitschau arbeitet, bereits ein Praktikum bei einem Baustoffhandel in Berga. Der junge Mann war davon sehr begeistert und würde gern noch mehr den allgemeinen Arbeitsmarkt kennen lernen.Um eventuelle Einsatzmöglichkeiten für ihre rund 400 Beschäftigten auszuloten, haben die Vogtlandwerkstätten für den 14. März etwa 50 Unternehmen der Region in ihre Einrichtungen eingeladen, die natürlich auch anderen Interessenten offen stehen. Der Unternehmertag beginnt um 14 Uhr mit einer Besichtigung der Reha-Werkstatt in Greiz mit den Bereichen Berufliche Bildung, Wäscherei, Greikantine, Holzwerkstatt und Montage/Verpackung. Eine Stunde später startet die Besichtigung der Abteilungen Metall, Tischlerei und Montage/Verpackung in der Hauptwerkstatt Naitschau, wo gegen 16 Uhr auch die offizielle Begrüßung durch Winfried Borkenhagen und die BVMW-Kreisgeschäftsführerin Kerstin Kramer erfolgt. Dem schließt sich eine Podiumsdiskussion zum Thema "Betriebspraktika und weitere Möglichkeiten" mit Vertretern regionaler Unternehmen an. 16.45 Uhr gibt es dann bei einem Imbiss Gelegenheit zum Austausch sowie zur Knüpfung von neuen oder der Erweiterung von bestehenden Netzwerken.