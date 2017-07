Unterwegs pro Weidatalsperre

„Der Staatssekretär hat anerkannt, dass die kommunalen Verantwortlichen ihre Hausaufgaben gemacht haben“, konstatiert Emde, „allerdings hat er uns auch noch einmal klar vor Augen geführt, dass in Sachen Erhalt der Weidatalsperre noch immer keine Entscheidung seitens der Landesregierung gefallen sei“. Möller selbst habe an seiner Aussage für den Fortbestand des Gewässers festgehalten. „Es bleibt zu hoffen, dass davon auch die Mehrheit der anderen Parlamentarier in Erfurt überzeugt werden können“, so Emde, Schmidt und Weinlich einvernehmlich. Nach der Sommerpause, so sieht es der Zeitplan vor, bringt die Landesregierung den Doppelhaushalt ein, der anschließend beraten und im Dezember verabschiedet werden soll. „Wir jedenfalls werden nicht müde, unseren Standpunkt kundzutun“, so die drei abschließend.