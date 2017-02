Beratung über Förderprogramme

GFAW-Beratertag gemeinsam mit Thüringer Aufbaubank und ThEx Enterprise in Greiz:

Der nächste Beratertag der GFAW für den Landkreis Greiz findet am 15. Februar 2017 von 9 bis 12 Uhr im Landratsamt in Greiz, Dr.- Scheube- Straße 6 statt.Die GFAW-Berater informieren individuell, diskret und kostenlos über alle GFAW-Förderprogramme insbesondere in den Bereichen Arbeit, Unternehmertum und Weiterbildung. Außerdem werden Hinweise zu Formularen gegeben und weitere Ansprechpartner vermittelt.Interessierte können zudem das Angebot von ThEx Enterprise nutzen, um unentgeltlich Unterstützung zum Einstieg in die Selbständigkeit zu erhalten (Geschäftskonzept, Finanzierungsplan, unternehmerische Wissensvermittlung, fachkundige Stellungnahmen zu Gründungszuschuss bzw. Einstiegsgeld, Vernetzung).Die Thüringer Aufbaubank wendet sich mit ihrem Förderangebot insbesondere an Unternehmen und Gründer die investieren möchten, Betriebsmittel vorfinanzieren wollen oder Unternehmensübergaben planen.Eine Terminvereinbarung ist erforderlich: Landratsamt, Frau Rabitzsch, Telefon 03661 - 87 64 21.