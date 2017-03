Dale Carnegie - Lehren verändern positiv das Leben

Jeder Einzelne von uns Menschen verändert das Leben, die Lebensweise der Menschen mit seinem Verhalten und Gefühlen und Emotionen und seinem Handeln und Tun.Lebt jeder Mensch die guten, positiven, liebenswerten, glücklichen, Bewegung – aktiven, lernenden, gesunden, zärtlichen, ehrlichen, im guten bereichernden Symptome eines positiven Leben – Lebensgefühl – Lebenswerte, dann verändert sich auch die Gesellschaft in der wir leben zum guten, positiven.Wenden wir die Praxiserprobten Methoden des amerikanischen Selfmade Mannes'' Dale Carnegie '' ( geboren 1888; gestorben 1955) an, geschieht eine positive Änderung des einzelnen Menschen und es wird weitergetragen und verändert positiv die ganze Gesellschaft.Dale Carnegie veröffentlichte viele Bücher, diese inspirieren mich sehr für mein Leben, meine positive Lebensweise. Heute noch finden in vielen Städten der Welt Dale Carnegie Trainings statt( www.dalecarnegie.de).Geschrieben am 26.03.2017