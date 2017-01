Das bringt mich weiter – Berufsbildungsmesse in Zeulenroda

Unter dem Motto „Das bringt mich weiter …“ findet am Samstag, den 21. Januar, im Bio-Seehotel die 7. Berufsorientierungsmesse Zeulenroda-Triebes statt.

Die Messe richtet sich an Schüler, Eltern und Interessierte und bietet den Besuchern in der Zeit von 9 bis 13 Uhr ein umfassendes Ausbildungs- und Studienangebot. Über 30 namhafte Unternehmen und Institutionen aus Ostthüringen präsentieren sich mit ihren Ausbildungsangeboten, bieten Ausbildungs- und Praktikumsplätze an.Für Jugendliche und deren Eltern eine gute Gelegenheit, sich über die Anbieter zu informieren und mit Vertretern der Unternehmen in persönlichen Kontakt zu treten. In individuellen Gesprächen mit Geschäftsführern, Ausbildern oder Auszubildenden können sich Interessenten über Ausbildungsfelder und die jeweiligen Anforderungen informieren. Eventuell kann man sogar ein Praktikum vereinbaren, um einmal in den Betrieb hineinzuschnuppern. Bereits zur Berufsorientierungsmesse gibt es Möglichkeiten, das eine oder andere praktisch auszuprobieren!Neben Informationen zu Cn in regionalen Unternehmen gibt es am kommenden Samstag auch eine Übersicht über Ausbildungsberufe und Studienmöglichkeiten. Auf Wunsch checken kompetente Fachleute die Bewerbungsunterlagen und geben Tipps, worauf es besonders ankommt.Für alle Fragen rund um die Ausbildung stehen Berufsberater der Arbeitsagentur sowie Ausbildungsberater der Industrie- und Handelskammer (IHK) und der Handwerkskammer zur Verfügung. Veranstalter der 7. Berufsorientierungsmesse ist die Industrie- und Handelskammer Ostthüringen zu Gera in Kooperation mit der Agentur für Arbeit Altenburg-Gera und der Handwerkskammer für Ostthüringen sowie der Unternehmen der Region.Information: https://www.gera.ihk.de/