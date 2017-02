Vom 7. bis 12. Februar wird im Rahmen der Ferienaktion im Wasserkraftmuseum Ziegenrück nach der Hochspannungsvorführung jeweils um 11 und um 15 Uhr erstmals auch eine moderne Laseranlage zum Verständnis der Naturgewalt der Blitze beitragen.

Über den Köpfen der Besucher wird in einer 3-D-Animation mit dem Titel „Der Blitz - die stärkste Waffe der Götter“ unter anderem gezeigt, wie die ersten Menschen den Blitz nutzten, wie Götter scheinbar die Menschen mit dem Blitz bestraften, wie durch Forschergeist ein erster Elektrizitätsnachweis von Blitzen erbracht wurde, wie die Elektroenergie die Entwicklung vorantreibt und letztendlich wie wir Menschen uns heute vor Blitzen schützen können.Die Grafikshow wird nach den Ferien bis Anfang April erst einmal nur an den Wochenenden zu sehen sein. In der Hauptsaison wird sie in das tägliche Programm eingebunden.