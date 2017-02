Ein Traum in Weiß - Hochzeitsmesse in Zeulenroda

Eine Live-Hochzeit, eine super Show und bunte Hochzeitskleider. Dies waren die Highlights der Hochzeitsmesse in Zeulenroda.

30 Firmen, überwiegend aus Zeulenroda Umgebung, aber auch aus dem gesamten Thüringer Raum, waren vertreten. Sie boten nicht nur die „weißen Träume“, die obligatorischen Hochzeitskleider an, sondern alles, was noch dazu gehört, vom Trauring über Friseur, Blumenschmuck bis zur Hochzeitstorte und zur Hochzeitsreise. Auch ausgefallenere Angebote wie Oldtimer-Automobile für den Tag sowie Feuerwerk oder Tauben konnten gebucht werden.Bei den Kleidern und Anzügen sind der Vielfalt keine Grenzen gesetzt. Für viele wird es schwer eine Entscheidung zu treffen. Zwei Modenschauen zeigten einen kleinen Einblick in die Vielfalt.Impressionen "Hochzeitsmesse in Zeulenroda"